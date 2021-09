Foragido desde 2019, um homem, de 30 anos, suspeito de ter cometido quatro homicídios e traficar drogas foi preso em São Pedro da Aldeia (RJ), na última quarta-feira (15). Ele foi localizado enquanto fazia tratamento para pneumonia em um hospital da cidade. Segundo a Polícia Civil, havia três mandados de prisão por assassinatos contra o homem, cometidos em Belo Horizonte.

As investigações apontam que ele chefiava o tráfico de drogas nos bairros Pindorama e Jardim Filadélfia, na região Noroeste de BH, mesmo estando em outro Estado. O delegado Guilherme Catão, responsável pelo caso, aponta que ele é suspeito também de envolvimento no tráfico na região dos Lagos, no litoral do Rio de Janeiro.

De acordo com o subinspetor Caetano Neto, desde o primeiro mandado de prisão, emitido em 2019, o homem passou a morar em outros locais para fugir da polícia. Os agentes conseguiram identificar que ele esteve em Sabará e Mateus Leme, na Região Metropolitana de BH, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Caetano também afirma que a esposa do investigado estava buscando outro lugar para eles morarem. Além das mudanças de cidade, a corporação também constatou que ele usava identidade falsa.

A Polícia Civil informou que o suspeito cometeu dois homicídios em 2019 e um em 2020, todos relacionados ao tráfico de drogas e com mandados de prisão expedidos. O quarto, cometido em 2021, ainda está sendo investigado. Ele foi encaminhado ao sistema prisional carioca.

Leia mais:

Duas cidades mineiras passam a fazer parte de ensaios com a ButanVac

Bairros das regiões Nordeste e Oeste de BH ficam sem água nesta sexta; veja quais

STF: Moraes vota contra decretos sobre armas; Nunes Marques pede vista