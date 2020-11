Um vazamento na tubulação de água potável do Shopping Contagem, na Grande BH, provocou o desabamento do forro do teto, neste sábado (7). O incidente aconteceu no primeiro piso, no corredor de acesso aos banheiros do centro de compras, por volta das 14h.

Segundo a administração do shopping, localizado no bairro Cabral, o rompimento de um cano de água se acumulou sobre o forro e acabou cedendo. A Defesa Civil foi acionada para vistoriar o local.

Frequentadores registraram o momento em que o teto desabou formando uma cascaca no corredor. Com a queda do forro, lâmpadas ficaram penduradas. Alguns consumidores que estavam no corredor se arriscaram a passar pela área alagada.

Shopping contagem desabando na nossa cabeça pic.twitter.com/uBo61L8i27 — caioto (@karlgu_) November 7, 2020

O funcionamento do shopping não foi afetado. De acordo com a assessoria de imprensa do centro de compras, um pessoa teve escoriações e foi atendida pela equipe médica do local e liberada posteriormente.

