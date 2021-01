As fortes chuvas que caíram sobre Belo Horizonte e região metropolitana durante a madrugada deste domingo (3) provocaram muitas quedas de árvores. O Corpo de Bombeiros contabilizou sete chamados, entre meia-noite e 2 horas.

Em Nova Lima, por volta de 2 horas, uma árvore de grande porte caiu sobre uma residência no bairro Alvorada. Cinco pessoas estavam em seu interior, mas não se feriram. Elas precisaram da ajuda dos bombeiros para poderem sair de casa, já que os acessos estavam bloqueados.

Em Contagem, no bairro Arvoredo II, a queda da árvore provocou a obstrução da rua Geraldo Belém Machado, nos dois sentidos.

Em Belo Horizonte, o trânsito também foi interrompido na rua Divisa Nova, no bairro Salgado Filho. Parte da árvore ficou dependurada na rede elétrica.

Na avenida dos Andradas, no bairro Pompeia, um trecho no sentido Centro, próximo à UPA Leste, também ficou inacessível. O mesmo aconteceu no Santa Lúcia, gerando o bloqueio da MGC-356, no sentido Rio de Janeiro.

Uma árvore de grande porte caiu sobre a MG-424, próximo ao km 24, no bairro Maria Cândida, na divisa entre Pedro Leopoldo e Matozinhos.