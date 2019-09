Os trabalhos dos 20 militares do Corpo de Bombeiros de Minas enviados na última semana para a cidade de Novo Progresso, no Pará, para combater os incêndios na Amazônia Legal, seguem a todo vapor. Fotos divulgadas nesta quarta-feira (11) mostram como está a situação dos agentes, que deverão continuar no local até o próximo dia 20 de setembro.

"Em alguns momentos, devido à baixa altitude da fumaça dos incêndios, não é possível decolar as aeronaves e nem realizar o lançamento das equipes em campo, sendo necessário aguardar as condições de visibilidade melhorarem. Porém, os trabalhos continuam por outras frentes", explica a corporação.

Durante os trabalhos, constantemente são feitas reuniões com os demais órgãos envolvidos no combate para as ações serem planejadas. "Por meio de análises utilizando ferramentas de geoprocessamento e imagens de drones, são identificadas rotas de acesso por terra às áreas de mata para o combate ao fogo", completa o Corpo de Bombeiros.

Além disso, também são traçadas estratégias para otimizar o lançamento de equipes em campo com o uso de aeronaves.

A viagem

O envio das tropas mineiras foi uma determinação do governo do Estado, quando o governador Romeu Zema (Novo) colocou a corporação à disposição para colaborar no combate aos incêndios.

Na bagagem, além da experiência com as queimadas em matas mineiras, os bombeiros estão levando equipamentos de combate a incêndio florestal, como sopradores, abafadores, bombas costais (uma espécie de mochila que armazena 20 litros de água para combate ao fogo), drones de monitoramento, tecnologia de geoprocessamento e aparelhos GPS.

Segundo a corporação, os militares trabalham com um planejamento que permite a atuação em missões não previstas sem prejudicar o atendimento às demandas do Estado. Um exemplo disso foi a atuação dos militares na operação Moçambique e a própria atuação ininterrupta nas buscas em Brumadinho.

Leia mais:

BH registra o dia mais quente deste inverno, mas temperatura deve subir ainda mais na sexta

Ministro diz que Brasil preservou 84% da Amazônia por esforço próprio

Fogo não é comum na Amazônia, afirma biólogo

Bombeiros de Minas partem nesta quinta para a Amazônia para ajudar no combate aos incêndios

Confira outras fotos da atuação: