A frente fria chegou, mas o céu, que oscila de parcialmente nublado a nublado, nesta terça-feira (12), não afasta completamente o calor em Belo Horizonte: a previsão para o dia é de máxima em 30°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde, o que já é uma melhora em relação a essa segunda (11). As informações são da Defesa Civil municipal.



De acordo com o órgão, a madrugada teve mínima em 17°C, ajudando a refrescar o calor da segunda-feira (11). A chuva não está descartada: há possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde.



No Estado



Em Minas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pancadas de chuva forte, com chances de alagamentos nas cidades, são esperadas para esta terça-feira no Centro-Sul e no Oeste. A passagem de uma frente-fria pelo Sudeste do país intensifica a instabilidade do tempo e requer da população cuidado redobrado.



Nas mesmas regiões, a nebulosidade aumenta e as temperaturas diurnas devem diminuir. Por outro lado, os termômetros seguem marcando máximas de 40°C no Norte mineiro.



