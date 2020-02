Um frentista de 55 anos foi esfaqueado na manhã deste domingo (23) durante um assalto a um posto de gasolina em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima chegou a ser socorrida e levada para a Upa Petrolândia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Seguno a Polícia Militar, uma viatura fazia ronda pelo bairro São Caetano e foi acionada por algumas testemunhas que trabalhavam no posto que fica na avenida Araguaia. O suspeito, de 22 anos, foi preso em flagrante, ainda com a faca usada no crime nas mãos.

Os funcionários contaram aos militares que o autor chegou por volta do meio dia e anunciou o assalto. Ele pediu que a vítima entregasse todo o dinheiro, mas ela teria dito que tinha apenas R$ 20,00. O assaltante então ficou irritado e respondeu que não queria "mixaria". Em seguida ele partiu para cima do homem e desferiu vários golpes de faca que atingiram a vítima na cabeça, no ombro e nas costas.

Um outro frentista, que também trabalhava no local, ainda tentou defender o colega e chegou a lutar com o criminoso. Ele também ficou ferido.

O suspeito foi levado para a delegacia de plantão de Contagem, na Grande BH