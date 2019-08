Apesar do calor desta terça-feira (13) em Belo Horizonte, os termômetros devem sofrer mudanças bruscas nos próximos dias. Se a temperatura máxima prevista para esta tarde é de 31°C, nesta quarta (14), este índice deve cair em pelo menos 7 graus, fazendo com que os termômetros não passem dos 24°C.

Já na quinta-feira (15), o que deve cair bruscamente é a temperatura mínima, prevista em 11°C. Diferente desta quarta, em que o termômetro só irá cair até os 17°C.

O que muda para os moradores da capital mineira é a qualidade do ar, que ficará melhor nos próximos dias. Para se ter uma ideia, a umidade relativa do ar nesta terça gira em torno dos 30%, nível muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde para a saúde humana, que é de 60%.

Mas a partir desta quarta, segundo o meteorologista Cleber de Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar deve passar para os 40% e, na quinta, 50%. "Isso se deve a chegada de uma frente fria que irá favorecer o índice de nebulosidade, fazendo com o que dia fique de nublado a parcialmente nublado, ainda que não haja previsão de chuva", explica.

Segundo ele, o calor desta terça é justamente devido à aproximação da frente fria. No entanto, após a passagem dela, há uma massa de ar polar que deve permanecer por cerca de 72 horas. Isso significa que a partir de sexta-feira (16) o tempo deve voltar a ficar seco e a qualidade do ar piora novamente. Além disso, a partir deste dia, as temperaturas voltam a subir.

Quanto à chuva, BH deve continuar sem possibilidade de precipitações nos próximos dias.

Veja a previsão do tempo para esta semana:

Terça-feira (13)

mínima: 17°C - máxima: 31°C

Quarta-feira (14)

mínima: 13°C - máxima: 24°C

Quinta-feira (15)

mínima: 11°C - máxima: 24°C

Sexta-feira (16)

mínima: 9°C - máxima: 26°C

Para driblar o tempo seco, a OMS recomenda evitar exercícios físicos ao ar livre, umidificar o ambiente, fugir do sol e consumir muita água.



Confira todas as recomendações:

- Beba muita água por dia, água de coco e sucos naturais, para evitar a desidratação;

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

- Evite frituras;

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e 17h;

- Evite banhos com água muito quente, pois ressecam ainda mais a pele;

- Sempre que possível, permaneça em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas, etc.;

- Consumir água à vontade.

- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

- Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

