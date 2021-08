Belo Horizonte teve mais uma madrugada gelada e registrou 7°C na manhã deste domingo (1) na Estação Cercadinho, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O dia será de poucas nuvens e muito vento. A máxima prevista para a capital mineira é de 24°C. À tarde, a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 30%.

Minas Gerais

No estado, o dia vai ser de Céu claro com geada em pontos isolados do Sul/Sudoeste. Céu parcialmente nublado com nevoeiro ou névoa úmida no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Os termômetros ficam entre 1°C e 31ºC.