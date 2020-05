As baixas temperaturas que vêm obrigando o belo-horizontino a manter os casacos fora do armário devem dar uma leve trégua na próxima semana. Diferentemente dos últimos dias, em que os termômetros registraram recorde de frio consecutivamente, neste domingo (31), a mínima não foi a menor do ano. Segundo a Defesa Civil Municipal, BH teve 10°C ao amanhecer e a máxima não deve passar de 24°C ao longo do dia.

Durante a semana, as temperaturas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), devem ficar ligeiramente mais altas na capital, com mínimas de 12°C e 14°C para segunda (1º) e terça-feira (2), respectivamente. A máxima, por sua vez, deve chegar a 27°C nos dois dias.

Aos moradores da capital, vale redobrar a atenção com a hidratação, já que, conforme a Defesa Civil, a umidade relativa do ar ficará, neste domigo, em torno de 35%, quando o ideal é 60%.

No estado

A massa de ar seco que atua sobre o estado também mantém o tempo estável com predomínio de sol em praticamente todas as regiões mineiras. Apenas nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce o tempo fica com maior nebulosidade, em função da umidade do oceano em direção ao continente.

As baixas temperaturas favorecem a formação de geada ao amanhecer em pontos isolados do Sul de Minas, sobretudo na região da Serra da Mantiqueira.