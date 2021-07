O frio dos últimos dias continua e Belo Horizonte registrou a temperatura de 10 ° C, na Estação da Pampulha, neste domingo (11). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima deve ser de 25°C.

A capital mineira deve ter céu claro com poucas nuvens durante todo o dia.

Minas Gerais

O fim de semana será de tempo seco e com grande amplitude térmica em Minas Gerais. Neste domingo (11), as temperaturas variam entre a mínima, de 3ºC e 33ºC.

O tempo fica aberto, com predomínio de sol em quase todo o estado, devido à atuação de uma massa de ar seco.

Céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de geada em pontos isolados no Sul/Sudoeste. Céu parcialmente nublado a claro com nevoeiro ou névoa úmida no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata e Campo das Vertentes. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.