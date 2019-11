A fumaça causada pelo acionamento de um gerador de energia, no Hospital João XXIII, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, assustou pacientes na manhã desta quarta-feira (6).

De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável pela undiade de saúde, uma queda de energia na região causou o acionamento do gerador e a queima de óleo, usado como combustível, provocou uma fumaça densa em uma clínica, que fica no subsolo. Ainda conforme a Fhemig, a fumaça se dissipou rapidamente e ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local.

Quanto à queda de energia, a Cemig informou que um defeito no circuito da rede de distribuição subterrânea atendido pela Subestação Centro 2, localizada na região do hipercentro de Belo Horizonte, provocou a interrupção no fornecimento para consumidores do entorno da Praça Sete e região hospitalar, das 10h04 às 10h28.

A Cemig informou também, por meio de nota, que "as causas do defeito na linha subterrânea estão sendo apuradas e que o sistema está funcionando normalmente, não havendo risco de novas interrupções emergenciais", esclareceu.

Trânsito

Com a queda de energia, vários sinais de trânsito apresentaram problema nas regiões Central e Hospitalar de BH. Agentes de BH estão nas ruas para organizar o tráfego.

O semáforo da avenida Amazonas, na esquina com avenida do Contorno, ficou inoperante O semáforo da avenida Amazonas, na esquina com avenida do Contorno, ficou inoperante