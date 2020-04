Na linha de frente do combate ao coronavírus, os profissionais de saúde da Santa Casa de Belo Horizonte ganharam um Centro Especializado em Saúde do Trabalhador. A estrutura atende médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e outros funcionários do hospital com suspeita de coronavírus.



O centro especializado, exclusivo para funcionários da Santa Casa, está localizado na rua rua Ceará, 460, no bairro Santa Efigênia, região Leste da capital, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.



O serviço de atendimento conta com médicos, enfermeiros, técnicos em patologia e psicólogos para ajudar no controle e no cuidado ao longo de toda a pandemia.

Se o diagnóstico do funcionário for uma síndrome gripal, ele será afastado por sete dias e passará por exames que vão identificar ou não a Covid-19.



Funcionamento



Data e horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Local: Rua Ceará, 460, no bairro Santa Efigênia



Leia também:

Covid-19: Minas Gerais registra 30 mortes e mais de 900 casos confirmados da doença

Covid-19: ministro Marcos Pontes fala sobre pesquisas brasileiras

Pesquisa medirá nível de propagação do coronavírus no Brasil