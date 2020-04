Funcionários do hospital municipal de Sant'ana de Carandai, cidade do Campo das Vertentes com pouco mais de 23 mil habitantes, se uniram nesta quinta-feira (23) em agradecimento pelo município, até o momento, não ter registro de caso confirmados de coronavírus.

Ajoelhados em frente à unidade de saúde, eles rezaram a oração do Pai Nosso.

Segundo o boletim epidemiológico da vigilância sanitária, 37 casos já foram descartados e outros quatro aguardam resultados.

A Prefeitura mantém um decreto com medidas preventivas com a obrigatoriedade do uso de máscaras e proibição de aglomeração, além da restrição da abertura do comércio.