Sete funcionários de uma usina de sucroenergia localizada na zona rural de Uberaba, no Triângulo Mineiro, ficaram feridos, enquanto trabalhavam, após vazamento de ácido sulfúrico de um tanque. O acidente foi registrado na manhã deste sábado (15), informou o Corpo de Bombeiros.

Os próprios trabalhadores acionaram a corporação por meio do telefone 193. Dentre as vítimas, três foram socorridas com ferimentos graves, sobretudo nos olhos, provocados pelo contato com a substância química. Os feridos foram levados para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.

Outros quatro profissionais também foram socorridos com ferimentos de menor gravidade e levados para uma unidade hospitalar de Uberaba.

De acordo com o tenente-coronel Anderson Passos, responsável pelo 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Uberaba, as vítimas atuavam na manutenção de um tanque contendo ácido sulfúrico, quando o produto vazou. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente.

Equipes de emergências ambientais dos bombeiros foram enviadas ao local - LMG 799 - para verificar as condições e eventuais necessidades de intervenção para reduzir o risco de contaminação ambiental.