A Fundação João Pinheiro (FJP) está com inscrições abertas, até o dia 17 de fevereiro, para 20 vagas no Educar, cursinho gratuito de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As aulas terão início em março e vão até novembro, sempre no período da noite.

De acordo com a instituição, para participar é necessário que os candidatos tenham feito os ensinos fundamental e médio em escola pública. A inscrição deve ser feita on-line (clique aqui).

As aulas serão ministradas por alunos de Administração Pública, por meio de projeto de extensão da Escola de Governo (EG) da FJP.

"O Educar é um projeto que permite a jovens ou adultos em situação de vulnerabilidade social terem a oportunidade de revisar as matérias do ensino médio sem custo algum e, assim, concorrer a vagas de instituições de ensino superior em melhores condições para aprovação", informou o técnico da Gerência de Extensão e Relações Institucionais da EG, Roberto Souza.

Devido à pandemia, esta edição do Educar terá aulas e monitorias virtuais, de segunda a sexta-feira, entre 17h30 e 21h30, até que o retorno às atividades presenciais seja seguro para estudantes e professores.

Mais informações sobre o cursinho podem ser obtidas pelo e-mail educar.cursinho@gmail.com.

