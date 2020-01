A empresária mineira Catharina Matos, fundadora do Buffet Catharina, morreu nesta quarta-feira (15), em Belo Horizonte, de insuficiência respiratória.

Ela tinha 88 anos e estava internada no Hospital Madre Teresa, no bairro Gutierrez, região Oeste da capital, desde 27 de dezembro, após sofrer duas fraturas na coluna devido a complicações de uma osteoporose.

Catharina Matos é natural da cidade de Cláudio, no Centro-Oeste do Estado, e fundou o buffet em 1953, no interior de Minas. A casa foi inaugurada em Belo Horizonte em 1955. A empresária deixa quatro filhos e sete netos.

O velório está marcado para esta quinta-feira (16), a partir das 9h, no Cemitério Parque da Colina. O sepultamento está marcado para as 15h.