No momento em que cresce a demanda por exames laboratoriais para a Covid-19, a Fundação Ezequiel Dias (Funed) está recebendo currículos para sete vagas de trabalho. As oportunidades são para analista de laboratório, técnico em laboratório e assistente administrativo, com vencimentos de até R$ 3.464,43. O contrato será por tempo determinado de até 120 dias.

Veja quais são os pré-requisitos e informações para as vagas:

-Para a função de Analista em Laboratório: conclusão do curso de graduação de nível superior em Farmácia/Bioquímica; ou Biologia ou Biomedicina concluído em instituição de ensino reconhecida pelos sistemas federal ou estaduais de ensino e devidamente registrado no Conselho de Classe para atuação no Serviço de Virologia Riquetsioses (SVR). Jornada de 40 horas semanais e R$ 3.464,43 de salário.

- Para a função de Técnico em Laboratório: conclusão do curso Técnico em Patologia Clínica; ou Análises Clínicas; ou Biotecnologia concluído em Instituição reconhecida pelo sistema Federal ou Estaduais de ensino para atuação no Serviço de Virologia Riquetsioses (SVR). Jornada de 40 horas semanais e R$ 1.700,03 de salário.

- Para a função de Assistente Administrativo: comprovação de conclusão de Ensino Médio Completo, certificado por instituição de ensino reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais ou municipais de ensino para atuação no Serviço de Gerenciamento de Amostras Biológicas (SGAB). Jornada de 40 horas semanais e R$ 1.427,73.

Os currículos devem ser enviados até quinta-feira (26) para o e-mail: dgpinloco@funed.mg.gov.br, e preenchidos conforme modelo disponibilizado no Anexo I do Chamamento Público Emergencial nº 1, juntamente com a documentação comprobatória.

Leia mais:

Jair di Gregório é o sexto vereador de BH a testar positivo para Covid-19

Mortes por Covid-19 chegam a 57. Ministério da Saúde inicia uso da Cloroquina em casos graves