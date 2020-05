O primeiro medicamento genérico do Brasil para tratamento de infecção crônica do fígado causada pelo vírus da hepatite B (VHB) começou a ser entregue pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) na segunda-feira (4).



Com o envio dos primeiros lotes de Entecavir 0,5 mg ao Ministério da Saúde, mais de 670 mil comprimidos revestidos serão destinados para o tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O remédio tem objetivo de reduzir o risco de progressão hepatite B nos pacientes e evitar suas complicações, como cirrose, câncer hepático e morte.

Os outros lotes que fazem parte dessa primeira fase de entrega já estão sendo produzidos e têm previsão de envio ao Ministério da Saúde no fim deste mês. O total de comprimidos enviados na primeira etapa ultrapassa os 2 milhões e, até no final de 2020, serão alcançadas 5,6 milhões de unidades em mais duas etapas de entregas.



A partir de agora, a Funed passa a ser o fabricante exclusivo do Entecavir para o Ministério da Saúde, que antes importava o produto dos Estados Unidos.



“Em toda a América do Sul, somente o Brasil foi capaz de sintetizar a molécula com efeito terapêutico, de desenvolver a formulação e o processo produtivo para chegar em um produto final com mesma qualidade, segurança e eficácia do medicamento de referência”, destacou Maurício Santos, presidente da Funed.