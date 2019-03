Ao som de "Malha funk", do Bonde do Tigrão, o bloco Funk You arrasta foliões pela avenida Brasil na manhã desta segunda-feira (4). O trecho escolhido como ponto de concentração, nas proximidades do Colégio Arnaldo, bairro Funcionários, Centro-Sul de BH, ficou lotado de amantes do ritmo.

Este é o terceiro ano que o bloco sai às ruas de BH. A trilha sonora vai de funks dos anos 2000 até hits mais recentes, como músicas de Anitta e Kevinho.

O bloco também não podia deixar de fora do repertório a primeira música autoral, lançada neste ano para o cortejo. Chamada de "Pararabumbum", a produção é a aposta do grupo para o Carnaval 2019.

As primas Gabriela Goulart e Jessica Evelyn Ferreira participam do bloco pelo segundo ano

Este é o segundo ano que as primas Gabriela Goulart, de 25 anos, e Jessica Evelyn Ferreira, de 21, participam do Funk You. Segundo elas, é o estilo de música favorito das duas.

“O Carnaval de BH tem espaço para todos os estilos e é bom que dá pra ir no que mais gosta, mesclar e variar. Gostamos desse porque é super animado e podemos dançar bastante”, dizem.

Confusão



Um início de confusão próximo à corda do bloco obrigou os cantores e a bateria a suspenderem o som. A banda avisou que toda vez que tiver briga vão interromper o show. “Espero que essa seja a primeira e última que precisamos parar. Esta todo mundo aqui para se divertir”, alertou MC Pedrinho.

O público respondeu à confusão com um “uh, vacilão”.

O cantor pediu, também, que o público respeite os seguranças que fazem a “corda” do trio. “Eles estão aí para garantir a segurança”, disse.

O bloco precisou ser parado de novo, em menos de 30 minutos. A banda pediu que o causador da confusão fosse embora. “Vocês vão ser nossos fiscais, avisa a gente (sobre brigas)”, pediu a cantora Ana Gallo.

Trânsito

O bloco, que ocupa os dois sentidos da avenida Brasil, segue até o encontro com a Cotorno, mas os reflexos no trânsito e movimento de pessoas atinge todo entorno da área hospitalar. Algumas vias estão impedidas e sinalizadas, por isso, o motorista precisa redobrar a atenção. A dispersão deve acontecer às 15h.

