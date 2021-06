Montes Claros ganha um novo canal de conhecimento, informação e lazer. A TV Funorte e o Canal Universitário Montes Claros serão lançados nesta quarta-feira, às 19h. Comandados pelo Centro Universitário Funorte, os veículos terão programas multitemáticos produzidos pela comunidade acadêmica.

O Canal Universitário Montes Claros é comunitário, para utilização livre e compartilhada, com o objetivo de veicular a programação das TVs universitárias associadas, promovendo a cultura local, a diversidade de fontes de informação, o lazer e o entretenimento, a pluralidade e o desenvolvimento social e econômico da região.

Dentro da programação será exibido um conteúdo educacional e atualizado de diversas áreas da graduação e da pós-graduação, de interesse público, com o objetivo de aproximar a academia e a sociedade através de entrevistas, debates, documentários e eventos ao vivo. Todo o conteúdo é de classificação livre, para todas as idades.

Para a reitora do Centro Universitário Funorte, Raquel Muniz, o lançamento dessas mídias é de extrema importância para a comunidade acadêmica e para a sociedade como um todo. “Diante do digital, agora é muito importante o lançamento do canal universitário. Ele vem no momento em que recebemos nota máxima no MEC e que viramos centro universitário. É um passo que a gente dá também importante para a próxima conquista, que é virar universidade”.

Na avaliação da reitora, o Canal Universitário irá aproximar mais as pessoas e dará oportunidade aos estudantes, nesse momento de pandemia, de demonstrar todo o seu talento através dos cursos da Funorte.

“Temos certeza que é um marco importante para nossa cidade, Minas Gerais e para o Brasil, já que vamos poder nos conectar com todos”, ressalta Raquel Muniz.

Programas

A programação da TV Funorte já conta com quatro programas: “D’elas by Raquel Muniz”, “F5”, “Acadêmicos do Mundo Real” e “Funorte News”. Eles integrarão também a programação da TV Promove e do Canal Universitário de Belo Horizonte.

Estão previstos os lançamentos de novos programas com temáticas nas áreas da Saúde e Bem-estar; Gastronomia e Negócios; Agronegócio e Meio-Ambiente; Cultura, Turismo e Variedades.

“Como já temos esse canal em Belo Horizonte, na Rede Promove, já viemos com a experiência e parceria de muito tempo. Além disso, nosso primeiro curso em Montes Claros foi o de Jornalismo, que era um sonho que conseguimos realizar com excelente nível e com grande número de alunos egressos da instituição, alguns como professores e outros que vão atuar como profissionais neste canal universitário. Vai ser uma forma de mostrar todos os trabalhos desenvolvidos na Funorte, tanto na pesquisa como na extensão e no ensino. E já começa com muito sucesso e alguns programas já prontos. Tudo com equipamentos de última geração, com estúdio gigantesco, o que vem coroar também programas que vão levar alegria, entretenimento e conhecimento para às pessoas também”, anuncia Raquel.

Durante a inauguração desta quarta-feira, serão apresentados para a comunidade a TV Funorte e o Canal Universitário, a programação atual e os novos programas em desenvolvimento, bem como as perspectivas e contribuições para o desenvolvimento de Montes Claros e da região norte-mineira.

O lançamento contará também com a participação do presidente da Associação Brasileira de TVs Universitárias, Fabiano Pereira, e de representantes dos veículos parceiros, como O NORTE, Jornal Hoje em Dia, TV Promove, InterTV, Rede Record e Rádio 104,9 FM.

Programas no ar

- D’elas: Apresentado pela reitora da Funorte, Raquel Muniz. Negócios, empreendedorismo, gastronomia, música, saúde e bem-estar e o universo feminino são temas discutidos com os convidados e especialistas. Sexta-feira, 17h30

- F5: Apresentado pelo coordenador do curso de Jornalismo da Funorte, Elpidio Rocha, e pela professora de Jornalismo Maria Fernanda Ruas, é um programa de entrevistas que aborda temas atuais e relevantes dentro do contexto social. Quintas-feiras, às 13h

- Acadêmicos do Mundo Real: Apresentado pelo professor do curso de Administração da Funorte, Bruno Garcia. Programa de entretenimento que leva informação baseada nas experiências dos convidados. Terças-feiras, às 18h

- Funorte News: Apresentado por Gabrielle Santos. Boletim semanal de notícias com informações das instituições que compõem a Plataforma I.

Segundas-feiras, às 13h