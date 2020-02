Interessados em cursar Medicina têm uma grande oportunidade de realizar esse sonho - mas é preciso correr. Quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode utilizar a nota e fazer a graduação por meio do Financiamento Estudantil (Fies) nas Faculdades Unidas do Norte de Minas (Funorte), em Montes Claros. As inscrições, porém, terminam nesta sexta-feira (14).

"As chances do aluno são muito maiores. Em outras instituições presentes no Norte do Estado existem apenas 5 vagas ofertadas pelo Fies. Aqui, na Funorte, são 30. Esse é um diferencial", reforça a gestora de Comunicação e Marketing da faculdade, Daniela Mello.

O curso de Medicina da Funorte tem nota máxima, em uma escala que vai até 5, conforme avaliação do próprio Ministério da Educação (MEC). "Isso se deve ao nosso projeto pedagógico. A formação é completa. Os alunos são muito bem recebidos em toda a região", garante a Diretora Acadêmica, Thalita Pimentel.

Além de um corpo docente qualificado, ela também destaca o aprendizado teórico aliado à prática. Como exemplo, cita a Clínica de Especialidades Médicas (Cemed), espaço que faz atendimentos gratuitos à população. São nada menos do que 29 especialidades. Dentre elas, pediatria, geriatria, ginecologia e obstetrícia, psiquiatria e clínica médica.

Outro destaque na instituição, que já existe há 15 anos, é o Hospital das Clínicas Doutor Mário Ribeiro. "É a única faculdade da região que conta com um hospital. Isso favorece ainda mais a aprendizagem do aluno", diz Thalita.

Interessados em cursar Medicina por meio do Fies podem obter mais informações pelo telefone (38) 2101 9292 ou no site http://funorte.edu.br/.