Os passageiros que passam pela estação de metrô Lagoinha, na região Nordeste de Belo Horizonte, estão sem os serviços de escada rolante e elevador. Os dois equipamentos estão desligados, desde o início da semana, por causa de furtos de cabeamento de energia.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a estação foi alvo de vândalos na madrugada de sábado (31) e de segunda-feira (2). A energia elétrica só não foi cortada por conta de um gerador. É por causa do aparelho, inclusive, que os sistemas de bilhetagem e das salas operacionais estão funcionando.

"A CBTU Belo Horizonte esclarece que a Estação Lagoinha encontra-se com a iluminação parcialmente afetada por duas ocorrências seguidas de roubo de cabo. O cabeamento furtado servia para conectar o sistema de iluminação pública à estação do metrô permitindo a operação de sistemas de baixa voltagem no local", explicou a companhia.

A escala rolante e o elevador foram desligados por medida de segurança, garantiu a CBTU. Equipes de manutenção trabalham para o restabelecimento integral da energia na estação, mas não foi definida uma data para que o fornecimento seja normalizado.

"Apesar da ocorrência, tanto a estação Lagoinha quanto as demais estações do metrô seguem abertas à população e não houve qualquer interrupção nas viagens do sistema", garantiu a empresa.