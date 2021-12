Desde 2016 no mercado, a Espaço Geradores - empresa já estabelecida no segmento de eventos de Belo Horizonte com fornecimento de geradores de energia - inicia uma nova fase em 2022. No próximo ano, a empresa se funde à Produtora Espaço para focar em produções de eventos culturais e locação de outros equipamentos para eventos na capital mineira.

Há 20 anos no setor de eventos e entretenimento, o empresário Edimilson Brandão, responsável pela fusão das empresas, utilizou o tempo que o mercado ficou inativo devido à pandemia para estudar uma retomada personalizada que resultou em mais de 30 novos produtos e serviços no portfólio. Entre eles, o empresário cita objetos cenográficos como letreiros, backdrop e quadros decorativos, além de uma estrutura completa em iluminação e box truss, estrutura metálica para montagens de banners, palcos e até pistas de dança.

Criado em cima dos palcos, Edimilson diz que aplicou a expertise da família para se destacar no mercado. “Juntei nosso legado com minha formação na Iatec, no Rio de Janeiro, e, quando voltei para BH, trabalhei por muitos anos numa produtora. Com esse know-how de muitos anos, apliquei na empresa de geradores com um serviço personalizado e totalmente diferente do que o mercado de geradores oferece”, diz.

De acordo com o empresário, entre 2019 e 2020, a Espaço Geradores realizou 307 eventos, sem nenhuma ocorrência, inclusive um casamento na cidade de Santa Maria Di Castelabatte, no sul da Itália. “Somos uma empresa com sequer uma reclamação no Reclame Aqui; nosso foco é manter essa qualidade, agora, também com foco nos projetos culturais e entretenimento da Produtora em 2022”, adianta.

O empresário conta que, atualmente, 90% do seu público são noivas, conhecidas por serem clientes exigentes. “Os cerimoniais não têm condições de entender tecnicamente de tudo. Nós fazemos uma visita técnica e, a partir daí, levantamos toda a necessidade de estrutura elétrica, confirmamos se, de tudo que foi previsto, o que realmente vai ser utilizado, ligamos para cada fornecedor que vai precisar de energia dentro do evento. Com isso, a gente faz uma prevenção que nos garante êxito na execução”, detalha.

Dados da Espaço Geradores apontam que, durante a pandemia, 209 eventos foram adiados só na empresa. “Houve noiva que remarcou o casamento nove vezes. Casar hoje em dia é algo muito caro, imagina se algo dá errado? Para nós, isso é muito sério. Nós sabemos que, se o problema acontecer, é muito mais grave tentar consertar, por isso, investimos muito em prevenção”, diz.

Para 2022, os planos são unir a expertise em atendimento e execução na realização de casamentos e festas de debutantes, carros-chefes da Espaço Geradores, para investir em produções culturais em Belo Horizonte que, assim como em todo o país, tem uma demanda represada por celebrações. De acordo com o produtor, na área cultural, um dos projetos que já está em fase de produção mira em uma das maiores festas do Nordeste do país, mas com sotaque mineiro. “Pretendemos executar a agenda de 2022 que já está fechada, além de um incremento entre 35 e 40%. Nosso objetivo é finalizar o ano que vem com 450 datas de casamentos. Para a Produtora, o foco não é quantidade, mas na qualidade para trazer festas fortes do Nordeste com um investimento em cenografia, cultura e gastronomia que BH nunca viu”, diz.