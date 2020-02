Um fuzil de uso exclusivo das Forças Armadas e com alto poder de destruição foi apreendido pela Polícia Militar nesta terça-feira (11), no bairro Jardim Brasília, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Conforme a corporação, o armamento CZ 308 (7.62 mm), equipado com luneta, bipe e 50 munições, estava com um homem de 40 anos, que alegou usá-lo para caçar.

O equipamento é avaliado em R$ 60 mil. A operação, que culminou na prisão por porte ilegal, teve início após a PM receber denúncias de que um homem estaria vendendo uma "potente arma de fogo" na região.

Segundo a polícia, as equipes fizeram rastreamentos e localizaram o veículo onde estaria o suspeito, que foi ouvido e acabou confessando a posse. O armamento estava na casa dele. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil, que assumiu a investigação.

Confira abaixo imagens do fuzil apreendido.