O gabarito oficial do concurso da Guarda Municipal de Belo Horizonte foi divulgado nesta terça-feira (21). O certame, que teve mais de 80 mil candidatos inscritos, realizou a prova objetiva no último domingo (18). De acordo com a prefeitura, a Guarda Municipal recrutará 500 profissionais, sendo 400 homens e 100 mulheres. A remuneração inicial é de R$ 2.869,37.

Confira abaixo as respostas corretas da prova:

O concurso tem cinco fases, sendo que a realização da prova foi a primeira. Agora, os candidatos classificados serão submetidos a prova de títulos, prova de capacidade física, sindicância social e avaliação psicológica.

"Se aprovado em todas as etapas do certame, o candidato será submetido a processo admissional, composto por Exame Toxicológico, Exames Médicos e Curso de Formação. Todas as etapas serão realizadas no município de Belo Horizonte", diz trecho do edital.

Remuneração

Os aprovados em todos as fases terão salário inicial de R$ 1.851,20. Ao valor será acrescido R$ 277,68 de Gratificação de Disponibilidade Integral e R$ 740,48 referente ao Adicional de Risco. Com isso, a remuneração chega a R$ 2.869,37.

Além do salário, os aprovados terão direito a vale-transporte, vale-refeição de R$ 20,50 por dia, e vale-lanche, de R$ 3,08. Com os benefícios, a remuneração "aproximada de R$ 3.400,00 além de Bonificação por Cumprimento de Metas, Resultados e Indicadores e demais benefícios pecuniários previstos no Estatuto da corporação", informou a PBH.

A carga horária do servidor efetivo é de 40 horas semanais, sendo que poderá ocorrer em turnos diurnos e noturnos, inclusive em finais de semana e feriados.

