Milhares de pessoas que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano poderão ter uma ideia do desempenho obtido. O gabarito estará disponível para consulta hoje. Foram 3,7 milhões de participantes, de um total de 5,1 milhões de inscritos.

Os cadernos de questões, em todas as versões, também serão liberados. No total, serão seis gabaritos para cada dia de aplicação. Os estudantes deverão ficar atentos para conferir o resultado conforme a cor do teste que fez em cada domingo.

Na expectativa

No entanto, a nota oficial só deve sair em janeiro de 2020. Apesar da divulgação das respostas corretas, a pontuação final é calculada usando a chamada Teoria de Resposta ao Item (TRI), que não estabelece previamente um valor fixo para cada questão.

O resultado varia conforme o percentual de erros e acertos dos alunos naquela pergunta. Assim, se a questão tiver grande número de acertos será considerada fácil e, por essa razão, valerá menos. O desempenho individual será informado na Página do Participante e no aplicativo do Enem, a partir de consulta com CPF e senha do candidato.

Para muitos, o resultado é o passaporte para a entrada em uma universidade. Quem prestou o exame poderá cursar a graduação em instituições públicas e privadas. É possível conseguir financiamento estudantil (Fies) e participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade Para Todos (ProUni).

Quem tem o sonho de estudar fora do Brasil também pode usar a nota para ingressar em cursos de 42 faculdades de Portugal, por meio de parceria entre o Ministério da Educação e o governo do país europeu.

