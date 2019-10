Um homem de 45 anos ficou ferido após o galho de uma árvore cair sobre ele enquanto a vítima pintava a fachada da sede do Serviço Social Autônomo (Servas), na Savassi, Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (31).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trabalhador sofreu um trauma no crânio de natureza leve e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Em nota, o Servas confirmou que o homem trabalhava na reforma do prédio, mas ressaltou que a queda do galho não tem nenhuma relação com as obras executadas no local. A instituição ainda informou que a vítima foi acompanhada até o hospital por um funcionário da empreiteira responsável pela reforma e declarou estar prestando o apoio necessário ao homem.