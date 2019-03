Um galpão com cerca de 400 m², localizado na Via Expressa, em Contagem, na Grande BH, foi interditado pela Defesa Civil da cidade após fortes ventos terem quebrado todo o fechamento de vidro e telhado no local na noite desse domingo (10).

De acordo com a Defesa Civil, o espaço estava desativado e, naquele momento, havia um vigilante, que não se feriu. A destruição de toda a estrutura envidraçada foi causada pela alta precipitação e os fortes ventos, registrados na região.

Ainda segundo o órgão, foi solicitada uma vistoria ao Corpo de Bombeiros, que recomendou a interdição total do galpão, localizado na altura do número 6.001 da avenida, no bairro Bela Vista.

Uma nova vistoria estava programada para ser realizada na manhã desta segunda por um engenheiro da Defesa Civil.