O vice-presidente do país, Hamilton Mourão, afirmou nessa quarta-feira (13) que o massacre em Suzano (SP) ocorreu devido à influência negativa de videogames violentos na formação de crianças e adolescentes, momento em que também propôs que faltam atividades educativas para esse público no Brasil.

O assunto é complexo e não há consenso nas literaturas psiquiátricas e psicológicas sobre a suposta relação de influência entre o brinquedo tecnológico e o comportamento agressivo de um jovem.

Paulo Marcos Brasil, professor de psiquiatra da infância e da adolescência do Departamento de Saúde Mental da UFMG, com doutorado em neurociências, embora a ciência tenha limitações para aferir o tema de forma objetiva, pode-se afirmar que, no amplo senso, existe a relação de causa e efeito, sobretudo em casos específicos.

"Em um adolescente que já manifesta previamente problemas comportamentais nesse sentido - como impulsividade, descontrole do impulso agressivo e hostilidade nos relacionamentos interpessoais - a exposição a estímulos agressivos, sejam eles tecnológicos ou não, pode agravar o quadro", pontuou.

Segundo ele, é importante salientar que o estímulo pode ser digital (como o vindo de um videogame) ou analógico, como o contexto de vida em região de violência urbana acentuada ou o convívio em ambiente familiar agressivo.

Já a vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais (CRP-MG), Stela Maris, afirma que é, muitas vezes, mais fácil culpar os jogos violentos do que refletir sobre o real problema. "Difícil é pensar nos problemas das políticas do sistema educacional", afirmou Stela.

Psicólogo na escola

Nesse sentido, Stela relembra que há 19 anos se arrasta na Câmara dos Deputados um projeto de lei que propõe a introdução de profissionais da psicologia e/ou do serviço social no quadro de cada escola brasileira.

De autoria de José Carlos Elias (PTB/ES), o PL 3688/2000 é apontado pela psicóloga como um grande aliado no combate à violência escolar.

"O psicólogo na escola previne casos como o que vimos em São Paulo à medida que esse profissional desenvolveria trabalhos coletivos de escuta e orientação, situações muitas vezes impossíveis de serem feitas em função de sala cheia e de professores sobrecarregados", disse.

Videogame em excessivo é doença, diz OMS

Além de estimularem comportamentos reativos, os jogos do gênero Battle Royale - como PubG, Fortnite e Free Fire - podem levar ao vício em videogames.

O Gaming Disorder (transtorno do jogo, em tradução livre) foi classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2018 como uma condição de saúde mental. A definição foi incluída no manual de patologias que serve de parâmetro para o trabalho de médicos do mundo todo.

O termo foi incluído na 11ª Classificação Internacional de Doenças (CID). A decisão estava sendo estudada em comitês do órgão há quatro anos.

