Dos 52 ganhadores da Mega da Virada, dois moram em Belo Horizonte. As apostas vencedoras foram feitas em lotéricas do Barreiro e da região da Pampulha. Além delas, outras quatro apostas feitas em Minas também acertaram os seis números sorteados. Os novos milionários estão em Divinópolis e Martinho Campos, ambos na região Centro-Oeste, e em Alfenas e São Sebastião do Paraíso, no Sul do Estado.

Na capital mineira, cada um dos sortudos fez uma aposta simples. Uma delas foi realizada na lotérica Dumont Loterias, localizada na rua Barão de Coromandel, no Barreiro de Baixo. A outra aposta vencedora foi feita na Lotérica de Ouro, que fica na rua Izabel Bueno, no bairro Santa Rosa, na Pampulha.

Segundo a Caixa, a 10ª edição da Mega da Virada 2018 superou as estimativas. Foram feitas 253 milhões de apostas em todo o país. O prêmio de R$ 302,5 milhões sorteado na noite dessa segunda (31) nas dezenas 05, 10, 12, 18, 25 e 33, será dividido entre os 52 ganhadores, totalizando cerca de R$ 5,8 milhões para cada um. O valor deve ser resgatado em um prazo de 90 dias.

A estimativa da Caixa para o próximo prêmio da Mega Sena é de R$ 2 milhões e o sorteio acontece nesta quarta-feira (2).

