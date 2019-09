A história do gari Renato de Sá de Souza, de 36 anos, que teve a moto roubada em Belo Horizonte, na terça-feira (17), viralizou nas redes socias e tomou uma proporção maior do que ele esperava. A comoção foi tanta que, um dia após o crime, ele ganhou um novo veículo. "Estou feliz demais, muito emocionado", contou sorridente.

O presente foi dado pela companhia japonesa Yamaha e será entregue para o gari na sexta-feira (20) ou sábado (21). "Ainda não sei o dia correto, e nem tive coragem de perguntar de qual modelo seria. Mas, para mim, isso não importa. Qualquer moto será muito bem-vinda", revelou, emocionado.

O caso do gari também chegou ao jogador cruzeirense Thiago Neves, que ofereceu uma nova moto para Souza. "Mas assim que soube que iria ganhar da Yamaha, liguei para o Thiago e contei, era o certo a ser feito. Ele ficou de doar o dinheiro, o que também me deixou muito feliz", falou.

Em conversa com o Hoje em Dia, o gari agradeceu por todas as mensagens de solidariedade que têm recebido. "Não esperava tanta repercussão, mas agradeço a todas as pessoas que compartilharam a minha indignação com o roubo".

O crime aconteceu na terça, na rua Artur de Sá, no bairro União, região Nordeste de BH. O gari disse que estacionou a moto - uma Honda CG 150 preta, placa HFY-3938 -, ao lado dos veículos dos colegas de profissão, por volta das 8 horas. Quando retornou ao local, às 15h, depois do fim do expediente de trabalho, constatou o crime.

Ele gravou um vídeo de indignação que circulou na web. "Cara, eu sou gari. Se você me roubou e está vendo este vídeo aí, olha como eu estou suado. Trabalhei o dia inteiro, cara. Você não sabe como que é difícil as coisas (sic)".

Em outro momento ele desabafou: "eu trabalho o dia inteiro debaixo do sol, que até na sombra está quente. (...) Roubando gente sofredora. E agora eu vou ficar como? Sem minha motoca para trabalhar? Quem vai me ajudar? O que eu vou fazer neste momento?".

Além do vídeo, Souza também procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. A moto roubada ainda não foi encontrada. Quem tiver informações sobre ela pode ligar no Disque-Denúncia, pelo número 181.

Assista ao vídeo gravado pelo gari:

Leia mais:

Gari faz apelo após ter moto roubada em BH: 'roubando gente sofredora'; assista