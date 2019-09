"Cara, eu sou gari. Se você me roubou e está vendo este vídeo aí, olha como eu estou suado. Trabalhei o dia inteiro, cara. Você não sabe como que é difícil as coisas (sic)". O relato emocionante foi feito pelo gari Renato de Sá de Souza, de 36 anos, após constatar que teve a moto roubada. O crime aconteceu na terça-feira (17), no bairro União, região Nordeste de Belo Horizonte.

Indignado com o roubo, o gari fez um vídeo que viralizou nas redes sociais. "Eu trabalho o dia inteiro debaixo do sol, que até na sombra está quente. (...) Roubando gente sofredora. E agora eu vou ficar como? Sem minha motoca para trabalhar? Quem vai me ajudar? O que eu vou fazer neste momento?", declarou Souza nas imagens.

Em conversar com o Hoje em Dia, o gari contou que o roubo aconteceu na rua Artur de Sá. Ele disse que estacionou a moto ao lado dos veículos dos colegas de profissão, por volta das 8 horas. Quando retornou ao local, às 15h, constatou o crime.

Além do vídeo, Souza também procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. "Não esperava toda essa comoção com meu vídeo, mas, agora, estou esperançoso de encontrar minha moto. Este crime foi um baque no meu coração", contou.

A moto roubada é uma Honda CG 150 preta, placa HFY-3938. Quem tiver informações sobre o veículo pode ligar no Disque-Denúncia, pelo número 181, ou no celular do próprio gari, que é o 31 98595-0912.