Dois garimpeiros morreram soterrados, na noite desta quarta-feira (17), após deslizamento de terra em uma mina de extração de pedras preciosas em Rubelita, no Norte de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas, de 63 e 68 anos, estavam no interior da estrutura extraindo água-marinha, uma variedade do mineral berilo, quando as paredes laterais, com alturas de quatro e sete metros, cederam.

Os trabalhos de resgate contaram com uma retroescavadeira e escaveira hidráulica. Após quatro horas de buscas, o primeiro corpo foi localizado. O segundo foi achado no início da manhã desta quinta-feira (18). A Polícia Civil foi acionada para perícia e condução dos corpos.

