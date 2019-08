Uma força-tarefa de 22 garis da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) retirou, nessa terça-feira (13), cerca de 25 toneladas de lixo do leito do rio Arrudas. Entre os itens, foram capturados garrafas PET, sofás, geladeira, televisão, panfletos e sacos de lixo doméstico.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, a ação ocorreu na avenida Andradas, na altura do número 5.695, em frente à Unidade de Recolhimento de Pequenos Volumes (URPV) Andradas, no bairro Pompéia, na região Leste da capital.

Os garis da SLU trabalharam com o suporte do Corpo de Bombeiros e utilizaram técnicas de rapel para a descida de uma altura de mais de sete metros até o leito do rio.

Segundo a prefeitura, a limpeza prosseguirá ao longo da semana. Também serão limpos os seguintes pontos próximos à avenida dos Andradas: na esquina com avenida Mem de Sá; na esquina com Silviano Brandão; e na esquina com avenida Jequitinhonha (Alto Vera Cruz).

"O serviço de limpeza está sendo realizado em toda a cidade com o intuito de impedir o assoreamento dos cursos d'água, prevenindo a ocorrência de enchentes durante o período chuvoso. A limpeza, que é feita três vezes por ano, inclui os serviços de capina e roçada, retirada de entulho, lixo e mato", informou a Superintendência de Limpeza Urbana.