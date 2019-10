Uma jovem de 18 anos, que trabalhava como garota de programa, foi encontrada morta dentro de um flat no bairro Estoril, na região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava nua e caída no banheiro, com um fio de telefone enrolado no pescoço. A perícia esteve no local e constatou que ela também apresentava sinais de enforcamento e escoriações nos ombros e punhos.



O crime aconteceu no quarto de um hotel da avenida Barão Homem de Melo. O corpo foi encontrado na noite de terça-feira (15) mas, de acordo com a perícia, a jovem já estava morta há várias horas, já que o cadáver estava rígido.



A Polícia Civil informou que abriu inquérito para apurar o caso. "Peritos estiveram no local, corpo foi levado ao Instituto Médico Legal. Até o momento, ninguém foi preso", informou a instituição.



A garota de programa foi encontrada por uma amiga, que tinha a chave do flat e foi até o local. Aos militares, a mulher contou que encontrou a porta aberta e que não havia sinais de arrombamento no cômodo. Ela foi até o banheiro, onde encontrou a jovem morta. O síndico e o porteiro do prédio foram acionados e chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito.



Quando a PM chegou no quarto, que fica no 5º andar do edifício, não encontrou marcas de sangue e todos os objetos estavam no lugar, o que indica que não houve assalto.

Crime aconteceu em um prédio da avenida Barão Homem de Melo

Investigação



O porteiro do prédio relatou aos militares que, na segunda-feira (14), por volta das 14 horas, a jovem chegou sozinha ao flat. Cerca de cinco horas depois, um homem esteve no local para fazer um programa. Ele saiu às 22h40, momento em que um rapaz de 21 anos subiu para o flat. O porteio disse que esse homem ficou no local até as 23h40 e foi a última pessoa a entrar no quarto.



De acordo com a PM, o celular da vítima não foi encontrado. No flat, os militares apreenderam um chip e dinheiro. A perícia isolou o local para iniciar as investigações do caso. "Quem tiver qualquer informação que possa ajudar, ligue no 181. A ligação é anônima", pediu a Polícia Civil. O caso foi registrado na Central de Flagrantes (Ceflan) 3.