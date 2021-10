A polícia está à procura de um homem que esfaqueou na barriga uma garota de programa, de 22 anos, na madrugada desta segunda-feira (25) em Belo Horizonte. O suspeito seria cliente da vítima, que foi encontrada caída às margens do Anel Rodoviário, no bairro Eymard, região Nordeste da cidade.

A mulher foi localizada por militares, durante patrulhamento de rotina. Ela contou que estava em um ponto onde oferecia os serviços quando foi abordada pelo autor do crime.

A jovem relatou ter entrado no carro do cliente para combinar os detalhes do programa. Durante o trajeto, disse que o homem sacou o que parecia ser uma arma de fogo e, depois, achou que tinha sido baleada. Na sequência, o motorista a mandou descer do veículo e fugiu do local.

A garota de programa foi levada pela PM ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na região Centro-Sul de BH. Foi confirmado pelos médicos que ela não foi vítima de arma de fogo, mas atingida por um objeto perfurocortante, como uma faca. A vítima foi atendida e liberada.

O suspeito do crime ainda não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

