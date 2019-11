A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 35 anos, que teria estuprado e ameaçado de morte uma garota de programa, de 32. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (24), quando a dupla seguia para um motel de Belo Horizonte. Outro casal estaria no carro e presenciou o momento em que o suspeito apontou a arma para a vítima.

Aos militares, a mulher contou que estava em uma casa de entretenimento adulto, quando foi convidada pelo rapaz para fazer um programa. Ela disse que aceitou a proposta e, junto com uma colega de profissão e um outro homem, seguiu para o motel. No trajeto, conforme depoimento da vítima, o suspeito começou a acariciar os peitos dela, exigido sexo oral. Ela disse que só fez o ato porque teve um revólver apontado para a cabeça e ficou com receio de ser agredida ou morta.

Ainda segundo a garota de programa, ao chegar no motel, no bairro Olhos D'Água, na região do Barreiro, o homem se apresentou como policial civil e pediu desconto. Ela contou que conseguiu sair do carro e ir até a área administrativa, onde acionou a PM. O suspeito e o outro casal deixaram o local e foram para um motel ao lado.

A PM vistoriou o local e encontrou o rapaz, que estava com uma réplica de arma. O casal negou ter visto o estupro, mas confirmou que o homem em vários momentos apontou o simulacro para a mulher. Ele foi levado para a 1ª Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher, onde a ocorrência foi registrada.

A Polícia Civil informou que o suspeito não faz parte da corporação.