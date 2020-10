Dois homens, de 26 anos, foram presos em flagrante na madrugada deste domingo (18), suspeitos de estuprarem uma garota de programa, de 42, e agredirem o marido dela, de 39. O crime aconteceu na avenida Severino Ballesteros Rodrigues, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar (PM), a profissional do sexo estava na altura do número 1.295, local onde exerce ponto de trabalho, quando um veículo Chevrolet Monza escuro parou. Um dos suspeitos desceu, se aproximou da vítima e a puxou para um local mais escuro.

Imediatamente, conforme o relato, ela disse que não fazia programa fora do ponto e sem antes combinar o valor. Agressivo, o homem começou a tirar a roupa dela e ainda a obrigou a sentar-se no colo dele. Ele então teria penetrado a mulher na vagina sem o uso de preservativo. Em seguida, o suspeito usou de força física para fazer sexo anal com ela.

Ainda segundo os militares, o marido da prostituta, que é responsável por garantir a segurança dela durante o expediente, ao perceber que o autor estava forçando relação com a mulher, se proximou e tentou defendê-la. O homem então passou a agredir o casal com socos e chutes. O companheiro da garota de programa chegou a dar um golpe de chave de rodas na cabeça do suspeito, causando um corte.

Nesse momento, o comparsa que estava dentro do carro deu um chute nas costas do marido da mulher. Após a agressão, eles fugiram do local, levando também a chave do carro da vítima.

Os policiais fizeram rastreamento e, em alguns minutos, encontraram os dois suspeitos, que negaram participação no crime. Os autores também teriam abandonado o veículo, que foi localizado pela PM. Os dois homens disseram que estavam no trabalho, mas foram reconhecidos pelas vítimas e presos em flagrante.

A mulher foi levada para o Hospital Municipal de Contagem, onde recebeu atendimento médico e medicação. A ocorrência foi encerrada na delegacia de plantão de Contagem.

