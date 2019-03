Com repertório repleto de hits das divas do pop, o Garotas Solteiras sai, nesta segunda-feira (4), na avenida Olegário Maciel, região Centro-Sul da capital mineira. Neste ano, uma das homenageadas pela agremiação é a vencedora do Oscar na categoria de melhor canção original, Lady Gaga, que levou a estatueta por Shallow.

Com o estandarte, a diarista Rita de Cassia, de 50 anos, garante que a harmonia do grupo em agregar minorias, como pessoas negras e LGBT, faz o sucesso do bloco. Milhares de foliões já se reúnem em torno do trio, que rufa os tambores.

"É importante eu estar aqui. Como mulher negra, da periferia. A sensação de admiração por esse bloco lindo só cresce", afirma a diarista. Este é o seu terceiro ano carregando o estandarte com os dizeres: Liberté, egualité, Beyoncé.

Rainha

Rainha do bloco, a artista e militante dos movimentos negro e LGBT Cristal López diz ser honrada em carregar o título pelo Garotas Solteiras. "É um carinho enorme desde 2015 estar aqui levantando essa bandeira da diversidade", diz Cristal.

Gênero

Batizado em homenagem à música Single ladies, de Beyoncé, o Garotas Solteiras vem para a avenida com sucessos de divas pop, sejam elas nacionais ou internacionais. Conforme os organizadores, os foliões e as "folionas" podem esperar Cher, Pabllo Vittar, Elza Soares, entre tantas outras celebridades.



