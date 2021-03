A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) anunciou o congelamento do preço do gás natural veicular (GNV) por 90 dias. A medida teve início nessa segunda-feira (1).

O objetivo da alteração, segundo a empresa, é estimular os motoristas a conhecerem o combustível gasoso, sobretudo em período de frequentes aumentos nos preços da gasolina e do etanol. Além disso, visa beneficiar os condutores que já utilizam o GNV nos automóveis.

Atualmente, conforme pesquisa interna da Gasmig, o preço médio do metro cúbico do GNV em Belo Horizonte e na Região Metropolitana é de R$ 3,32. Com R$ 50 de gás, o veículo pode andar até 200 quilômetros. Já com gasolina, o mesmo valor rende 96 km, e 90 km com etanol.

GNV

De acordo com a Gasmig, o gás natural veicular (GNV) é um combustível menos poluente, pois emite cerca de 20% menos CO2 na natureza, quando comparado com a gasolina e óleo diesel. Além disso, é um combustível que não pode ser adulterado.

"Sua principal característica é a economia em relação aos demais combustíveis do mercado. Ao utilizar um veículo movido a gás natural veicular (GNV), a economia pode ser de até 60% em relação à gasolina ou álcool", afirmou a empresa, em nota.

Clique aqui e saiba como fazer a conversão do veículo para GNV.

Leia mais:

ALMG aprova prorrogação ou início de estado de calamidade em 99 cidades mineiras; confira a lista

Músicos militares da PM apresentam canção do Queen em vídeo; assista

Em meio à pandemia, atividade econômica cresce no Norte e Centro-Oeste