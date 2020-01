Entre os muitos trabalhos realizados pelo Corpo de Bombeiros está o salvamento de animais. Na manhã deste sábado (4), em Araguari, no Triângulo Minieiro, a corporação atendeu um chamado curioso envolvendo um gato, que ficou preso no motor de um carro.

O caso aconteceu no bairro Indiustrial e o "salvamento" do bichano foi feito com sucesso. Ele foi retirado do veículo sem nenhum ferimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, gatos presos na parte do motor do carro são mais comuns do que se imagina. A explicação é que, em épocas de frio, o animal busca uma maneira de se esquentar, encontrando nesta parte dos carros o lugar ideal.

Eles podem procurar estas partes internas também para se esconder de algum predador. A orientação do CBMG é que, ao ver o gato preso, o motorista não acione o veículo. O melhor é espantá-lo ou ligar para o 193.