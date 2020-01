Um gavião, preso em linha cortante, foi resgatado por socorristas do Corpo de Bombeiros de Sabará, na Grande BH, na manhã desta terça-feira (21). A ave estava no telhado de uma residência na rua Monsenhor Horta, no bairro Santa Lúcia.



Conforme a corporação, ao chegar no local, após solicitação de moradores, viram que o barulho que vinha de cima da casa se tratava de uma ave de grande porte, preso por uma linha chilena. Utilizando equipamento de proteção, os militares capturaram o gavião e retiraram a linha que prendia uma das asas.

De acordo com o cabo Alexandre Márcio Neves, chefe da equipe que atendeu a chamada, a linha chilena tem poder de corte quatro vezes maior que o cerol e gera preocupação ao Corpo de Bombeiros, uma vez que acidentes envolvendo crianças, motoqueiros e pássaros são comuns na época de férias. Por sorte a ave não se feriu gravemente.

Após o resgate, o gavião foi solto em uma área de preservação ambiental na região.