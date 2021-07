O amanhecer deste sábado (10) em Maria da Fé, no Sul de Minas, registrou geada e temperatura mínima de 1 grau. Com a geada, uma camada fina de gelo cobriu os campos, as plantas, em algumas áreas do município, criando uma paisagem à qual a população local já está habituada no inverno, mas que deixa muitos turistas boquiabertos.

A temperatura máxima em Maria da Fé neste sábado deve chegar aos 21 graus, segundo o Climatempo. Ao longo da próxima semana, que começa neste domingo (11), a friaca deve prosseguir na cidade, com a ocorrência de geadas. Na segunda-feira (12), a mínima de 1 grau deve se repetir.

Só na quarta-feira os termômetros devem subir um pouquinho em Maria da Fé, chegando à temperatura mínima de 5 graus e à máxima de 23 graus.

Camanducaia

Em Monte Verde, distrito de Camanducaia, também no Sul do Estado, conhecido tradicionalmente pelo inverno rigoroso, a mínima neste sábado foi de 5 graus. Neste domingo (11), os termômetros devem registrar mínima de 6 graus, repetindo os 5 graus na segunda-feira.

