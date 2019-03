Um dos bairros mais tradicionais de Belo Horizonte ganhou mais cor e cultura. Os mais de 1.200 metros de muro do conjunto IAPI, nas ruas Araribá e José Bonifácio, na Lagoinha, na região Nordeste, foram pintados por 100 grafiteiros de toda capital no evento "Gentileza Lagoinha". A intervenção começou na manhã deste sábado (30) e deve ser finalizada até o fim do dia.

O prefeito Alexandre Kalil visitou o projeto de arte urbana no início da tarde, acompanhado da primeira-dama do município, Ana Laender. Para o chefe do executivo, o principal objetivo é de ocupar o espaço público com a cultura. "Temos que ir ocupando, embelezando a cidade e melhorando a vida e bem estar de todo mundo. A determinação do prefeito é para que a população use e ocupe a cidade", disse.

Sobre manter um esquema de segurança e fiscalização para que a arte não seja pichada, Kalil afirmou que existe um "pacto" entre pichadores e grafiteiros para que isso não aconteça e reiterou que a segurança faz parte da cidade e acontece em todo lugar.

Questionado sobre a importância de levar arte a um local que é ponto de uso de drogas e, muitas vezes marginalizado, o prefeito voltou a falar da importância da ocupação do espaço público e afirmou não ter preconceito contra "religiosos, gays, pichadores, grafiteiros. Estamos aqui para governar para todo mundo, até porque não dispensei voto de nenhum deles", finalizou.

Além disso, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) instalou 20 novas lixeiras na região e, assim como os muros, elas também vão receber intervenções artísticas. A ação repete o que foi feito na praça da Liberdade, em 2018, durante o Mural Liberdade.

Grafiteiros

Para o artista visual e empreendedor cultural Hely Costa, que faz parte do Arte Favela, é importante levar coisas boas e que saiam do cotidiano para alegrar a comunidade.

"Trabalho muito a questão do olhar e as cores do congado mineiro, que fazem parte da conexão entre arte e social, de trazer mudança, reflexão. Achei o projeto muito legal e topei na hora. E mais legal ainda é estar no local mais próximo da vila, já na entrada da Pedreira (Prado Lopes)", disse. Para ele, esse pode ser o pontapé inicial para que a própria comunidade aproveite para cuidar do espaço, melhore a convivência entre si, sem esperar só o poder público.

Gentileza passarela

Entre os dias 22 e 28 de abril, a "Gentileza Lagoinha" fará mais uma ação de arte urbana, desta vez, três grafiteiros assinarão a pintura dos 400 metros da passarela que liga a praça Vaz de Melo à rodoviária e à estação do metrô.

Já a artista italiana Alice Pasquini, convidada pelo Cônsul da Itália, completará a cena com pinturas nos pilares do viaduto localizado ao lado da passarela.