Uma gestante de 38 anos foi detida após furtar aproximadamente R$ 3 mil em produtos em uma loja de cosméticos em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa sexta-feira (14).

De acordo com a Guarda Municipal da cidade, a mulher pegou cerca de 40 produtos no estabelecimento localizado na avenida Amazonas, uma das mais movimentadas do município. Em seguida, ela saiu da loja sem ser notada e seguiu pela via.

Apesar disso, ainda conforme os agentes, um dos trabalhadores notou a situação e acionou os guardas municipais. Os servidores conseguiram localizar a mulher e constataram o crime. Os itens furtados foram recuperados e devolvidos à loja.

A gestante foi conduzida para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Betim.

Leia mais:

Após Inep afirmar ter orçamento para Enem ainda em 2021, MEC admite falta de recursos, afirma jornal

Idoso de 91 anos morre ao tentar apagar incêndio em vegetação

Motorista morre após caminhão tombar na BR-381, em Sabará