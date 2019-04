Uma gestante teve queimaduras e intoxicação por fumaça na manhã desta terça-feira (23) após um princípio de incêndio em um restaurante localizado no Centro de Belo Horizonte.

A vítima, que não teve a idade divulgada, sofreu queimaduras de primeiro grau e foi levada para atendimento na maternidade Sofia Feldman.

De acordo com uma funcionária do estabelecimento, o fogo foi controlado por volta das 10h. Militares do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros estão no local para apurar a causa do incidente. A suspeita é que as chamam tenham iniciado após um vazamento de gás.

O restaurante está localizado na avenida Afonso Pena, número 328.