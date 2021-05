Gestantes e puérperas de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebem, a partir desta segunda-feira (10), a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A imunização será iniciada às 10h nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade.

A vacinação deste grupo se estenderá até terça-feira (11). As mulheres do público prioritário devem comparecer à unidade de saúde das 10h às 17h, com um documento de identidade com foto, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.

A prefeitura do município também orienta para o uso da máscara de proteção e higienização das mãos. As demais pessoas com comorbidade devem realizar o cadastro para vacinação por meio do formulário deste link.

