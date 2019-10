A espera acabou! A caçula da família de gorilas do Zoológico de Belo Horizonte se chama Anaya, que significa olhar para Deus. A escolha foi feita nesta quinta-feira (24), após votação popular no site do G1.



Além de Anaya, as outras opções eram Gimbya (princesa) e Maisha (vida). Os nomes foram escolhidos após eleição que contou com a participação de alunos de 45 escolas municipais da capital.



O nome vencedor ficou com 49,14% dos votos, enquanto Maisha recebeu 35,38% e, em terceiro, Gimbya, com 15,48% da preferência.

Anaya já tem quatro meses de vida

Família gorila

No recinto dos gorilas, existem duas fêmeas (Lou Lou e Imbi), um macho (Leon) e outros três irmãos da gorilinha nascida em junho, sendo um por parte de mãe (Sawidi) e dois por parte de pai (Jahari e Ayo). Anaya é a segunda filhote de Lou Lou e Leon, sendo a quarta filhote nascida no Zoológico de BH.

O crescimento da família de gorilas no Zoológico de Belo Horizonte é um dos grandes destaques da instituição, tanto pela preservação de uma espécie ameaçada de extinção nas selvas africanas (habitat de origem) quanto pelo interesse dos visitantes.

*Amanda Souza, sob supervisão de Gledson Leão.

Leia mais:

Bebê gorila: integrante caçula da família de gorilas do zoo de BH é fêmea

Família de gorilas no Zoológico de BH aumenta; saiba quem são os sete animais

Confira as imagens da gorila: