O governador Romeu Zema participa, na manhã desta quarta-feira (24), de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. O encontro, que também tem a presença de outros chefes de Executivo estadual do país e representantes dos outros poderes da República, acontece no Palácio da Alvorada.

O objetivo da agenda é, de acordo com a Presidência, “fortalecer o ambiente de união nacional para prevenção e combate ao vírus da Covid-19, além de ser um espaço para discussão de ações institucionais conjuntas”.

Participam da reunião os presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco; da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, bem como o procurador-geral da República, Augusto Aras, e do vice-presidente Hamilton Mourão.

O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estará no encontro, ao lado do ex-titular da pasta, Eduardo Pazuello. A troca do comando do Ministério da Saúde foi oficializada na terça (23) pelo presidente Bolsonaro.

No encontro, há ainda a previsão de participação de toda a equipe ministerial do governo, como os ministros da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça; da Economia, Paulo Guedes; da Defesa, Fernando Azevedo; da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos; do Meio Ambiente, Ricardo Salles; e da Advocacia-Geral da União, José Levi. A presença do vice-presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, também é esperada.

*Com Agência Brasil

Leia Mais:

Grande BH agoniza: vagas de UTI também acabam em cidades da região metropolitana

Prefeitura encontra vacinas que sumiram do Centro de Saúde Salgado Filho, em BH

País será autossuficiente na produção de vacinas, diz Bolsonaro; BH tem panelaço