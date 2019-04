Estão abertas as inscrições para a Diretoria Administrativa-Financeira da Prodemge, empresa de tecnologia da informação do Governo de Minas Gerais. Podem se candidatar, por meio do site do programa, funcionários públicos, profissionais da iniciativa privada ou de organizações não governamentais que preencham os pré-requisitos e as competências exigidas pela função. Todas as etapas da seleção serão realizadas virtualmente e as inscrições para a vaga encerram-se no dia 17 de maio.

A exemplo dos demais processos seletivos lançados pelo Transforma Minas - Programa de Gestão de Pessoas por Mérito e Competência, a avaliação dos candidatos à posição na Prodemge é feita com uma metodologia objetiva e transparente, por meio de etapas como análise curricular, teste de perfil e entrevistas com especialistas, entre outras. Todas as informações sobre o programa estão disponíveis no site transformaminas.mg.gov.br.

A Prodemge é a empresa de tecnologia da informação do governo, com histórico de atuação na modernização do setor público e na informatização da administração estadual. A companhia auxilia órgãos e entidades do Governo de Minas a prestarem serviços cada vez mais eficientes aos cidadãos em todos os setores.

A Diretoria Administrativa-Financeira da Prodemge tem sob sua responsabilidade quatro superintendências (Suprimentos e Apoio Logístico; Contabilidade e Finanças; Recursos Humanos e Governança Corporativa) e oito gerências. As atribuições da posição incluem a implementação de uma cultura de avaliação de desempenho e de produtividade, associada à criação de um plano de cargos e salários, assim como a revisão da metodologia de custos da empresa.

Remuneração e benefícios

Remuneração mensal: R$ 22.000,00.

Licença remunerada anual de 30 dias e gratificação anual.

Vale-refeição ou vale-alimentação no valor total de R$ 770,00 por mês.

Vale-transporte.

Plano de saúde com coparticipação.

Plano de Previdência Privada.

40 horas semanais com flexibilidade de entrada, saída e almoço. O horário diário deve ser cumprido preferencialmente entre às 08h e 19h.

Dedicação exclusiva.

O mandato dos membros da Diretoria é de 2 anos, sendo permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas.



Sobre o Transforma Minas

Lançado em 8 de março, o Transforma Minas – Programa de Seleção por Mérito e Competências é uma forma inovadora de atração, seleção e desenvolvimento de profissionais para posições da alta administração pública, inspirada em bem-sucedidos modelos e práticas internacionais de gestão de pessoas no setor público.



Ao longo de 2019, o Governo de Minas prevê selecionar profissionais para posições de chefia, direção e assessoramento na administração direta, envolvendo tanto cargos estratégicos quanto vagas regionais, em diversas áreas da gestão pública, como educação, saúde, assistência social e meio ambiente.

De acordo com o secretário de Planejamento e Gestão, Otto Levy, o Transforma Minas já está promovendo mudanças significativas na cultura de gestão de pessoas no governo. “Além de colocar em prática uma nova forma de seleção de profissionais para posições de liderança, o Transforma Minas ajuda na recuperação fiscal do Estado. Não estamos criando novos cargos e os profissionais chegam ao governo com a missão de reduzir despesas e aumentar a eficiência de seus respectivos órgãos”.

* Com Agência Minas

